Campania: Muscarà (G misto), altri fondi persi per la mobilità ciclistica

- "La Regione Campania ha perso i fondi destinati alla mobilità ciclistica ed il Piano Regionale per le ciclovie non è stato ancora attuato", ha denunciato il Consigliere regionale della Campania del Gruppo misto, Maria Muscarà durante il Question Time di oggi. "Nei 68 miliardi del Pnrr sono stati previsti anche fondi per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, con la realizzazione di 1.250 km di piste ciclabili turistiche, di cui il 50 per cento delle risorse destinato alle Regioni del Sud; ad oggi i turisti in bicicletta si fermano al confine con il Lazio. Nel Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana ed extraurbana 2022-2024 erano stati destinati 68,5 milioni di euro al finanziamento di ciclovie insistenti per la Campania ed altre Regioni, ma non è stato presentato alcun documento al Ministero da parte degli Enti territoriali entro il 31 dicembre 2022. A tal proposito la Regione Campania ha perso i fondi, nonostante fosse regione capofila della conferenza delle regioni per il tema della mobilità, rinunciando quindi 40 milioni di euro, forse 60, fondi DM 4/2022, per non aver presentato al MIT il progetto di fattibilità tecnico economica della ciclovia del Sole entro il 31 dicembre. Ho chiesto quindi lo stato di avanzamento dei lavori, ma guarda caso proprio quando ho presentato l'interrogazione, pur parlando dell'art.13 della legge regionale n.6 del 5 aprile 2016, oggi pomeriggio si annuncia un incontro, a detta dell'assessore, tra Acamir e la direzione Regionale. Restano i fondi persi, resta il fallimento anche di questo progetto!", ha concluso il consigliere Muscarà. (ren)