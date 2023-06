Campania: Muscarà (Misto), disagi perpazientie lavoratori del presidio sanitario di Capri - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terminato da poco il question time in cui ho presentato un'interrogazione sulle condizioni del presidio sanitario Capilupi di Capri ed in generale per sottolineare le condizioni sanitarie delle nostre isole" Così il consigliere regionale della Campania del gruppo misto Maria Muscarà "I lavoratori che operano sulle isole - ha spiegato Muscarà - hanno difficoltà di alloggio e trasporto, e sappiamo che la situazione è ovviamente disagiata, durante il periodo estivo sono sovraffollate mentre in quello invernale si svuotano, e non riescono a contenere eventuali emergenze sanitarie locali. Ma questo ospedale dovrebbe avere 20 posti letto e ne sono attivi 8, considerando che le altre stanze vengono utilizzate per far soggiornare il personale medico che copre i turni, ha però prestazioni pari a zero ma con costi altissimi, che arrivano fino a 1500 euro a notte. Mi viene quindi da pensare che i cittadini capresi o sono tutti sempre sani oppure, come ovvio che sia, si trasferiscono a Napoli per qualsiasi tipo di cura, anche per partorire. Insomma, ho chiesto quale fosse l'orario di servizio che il personale effettua attualmente al presidio Capilupi di Capri, se esso rispetta le normative vigenti in termini di sicurezza e protezioni della salute nei luoghi di lavoro, ed infine se l'orario di cui sopra è legittimato dall'azienda". "La risposta della Giunta però- ha riferito - è stata superficiale, come al solito parlando al futuro e, la cosa grave riguarda il Piano ospedaliero della regione che sta lentamente per essere sostituito dagli atti aziendali, quindi a favore dei privati. Intanto tale ospedale così come è organizzato non riesce a soddisfare, né le esigenze dei cittadini né dei lavoratori!". (Ren)