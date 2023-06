Napoli: pubblicata gara per affidamento di 32 lotti di servizi di progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stato pubblicata, in Gazzetta Europea e sul sito del Comune, la gara per l'affidamento di 32 lotti di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli. A ciascun lotto farà riferimento un accordo quadro con un solo operatore economico. La scadenza per la presentazione delle offerte economicamente più vantaggiose è prevista per le ore 12 del 17 luglio.(ren)