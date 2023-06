Napoli: Martusciello-Patriarca (Fi), punire colpevoli minacce tenente Fedele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al tenente della capitaneria di porto, Paolo Fedele, destinatario di inaccettabili intimidazioni da parte della criminalità che gestisce il ricco business degli ormeggi abusivi a Mergellina". A dirlo sono stati Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, e Annarita Patriarca, deputata e commissario provinciale del partito azzurro. "Il tenente Fedele è un brillante esempio di servitore dello Stato – hanno aggiunto – a cui noi tutti dobbiamo assicurare vicinanza e sostegno pur nella certezza che le minacce, ricevute in questi giorni, non incideranno in alcun modo sul suo impegno nel contrasto alla gestione abusiva degli ormeggi". "Auspichiamo – hanno concluso i due esponenti azzurri – che le forze di polizia riescano a identificare e a punire quanto prima gli autori di questi ignobili gesti. La capitaneria di porto di Napoli è impegnata da sempre nel ripristino della legalità nel settore marittimo e diportistico e siamo sicuri che tale determinazione proseguirà più forte di prima per restituire il litorale alla libera fruizione pubblica".(Ren)