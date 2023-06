Trasporti: Scotto (Pd), Sangiuliano blocchi lavori tunnel Circumvesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho scritto al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, una lettera in cui ribadisco, dopo aver già presentato tre mesi fa un'interrogazione urgente, la necessità di sospendere i lavori del tunnel della Circumvesuviana nel comune di Castellammare di Stabia che comprometterebbe in maniera definitiva l'integrità del Parco archeologico di Stabiae. Uno dei beni culturali più rilevanti della regione Campania e che si iscrive pienamente nel circuito archeologico di Ercolano e Pompei. Oggi, con sentenza del Tar Campania Quinta sezione è stato annullato il decreto di occupazione di suolo da parte di Eav. Veniamo a sapere dalle carte che tutta la procedura è carica di illegittimità. Tra i ricorrenti al Tar c'è lo stesso ministero della Cultura: serve dunque un segnale definitivo che blocchi quell'opera, ascoltando i tanti cittadini che chiedono di salvaguardare un'area culturale importantissima per l'intero Paese". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.(Rin)