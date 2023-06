Campania: Ciampi (M5s), con legge Ecomusei valorizziamo patrimonio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la proposta di legge approvata oggi, frutto di un lavoro che come gruppo regionale del Movimento 5 stelle portiamo avanti da mesi, avviamo un importante processo di sviluppo territoriale, attraverso il sostegno agli ecomusei di rilevanza regionale. La proposta riconosce e promuove gli istituti che operano per il recupero e la rivalutazione del patrimonio culturale, delle specificità paesaggistiche, delle pratiche storiche delle popolazioni locali, della conoscenza degli ambienti di vita tradizionali tramite le attività di ricerca e la creazione di percorsi turistici e culturali. Si tratta di strumenti importanti di sviluppo locale e di partecipazione attiva dei cittadini, che impatteranno notevolmente soprattutto nelle aree rurali". Ad annunciarlo è il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, firmatario della proposta di legge "Riconoscimento degli ecomusei della Campania". "Gli ecomusei, istituiti già da anni in altre regioni, riceveranno contributi per sostenere la gestione e il potenziamento del patrimonio posseduto. La legge - ha concluso Ciampi - darà un notevole impulso anche a quei borghi della regione ricchi di tradizione contribuendo a recuperare la memoria".(ren)