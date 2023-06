Trasporti: Tpl, taxi e veicoli in affitto, un unico biglietto con il "Maas" a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è capofila della sperimentazione "Maas, Mobility as a service", il sistema di pagamento digitale che attraverso una piattaforma dedicata consente di combinare più mezzi di trasporto, sia di linea sia non di linea, e di pagare a fine giornata in un'unica soluzione con carta di credito. La sperimentazione, resa possibile grazie ai fondi del Pnrr, riguarderà la Capitale ma anche Milano e Napoli e per il futuro, già in vista del Giubileo, l'idea è che gli utenti possano spostarsi sul territorio nazionale utilizzando il sistema "Maas". Oggi in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, hanno presentato la fase sperimentale del progetto che partirà a luglio e andrà avanti fino a novembre. La fase sperimentale prevede la partecipazione di 10mila utenti selezionati che potranno candidarsi attraverso il questionario pubblicato su "romamobilita.it". Il campione sarà scelto, con il supporto dell'Università Roma Tre, per garantire una rappresentanza equilibrata di cittadini, studenti e turisti seguendo le linee guida dettate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Alla sperimentazione prenderanno parte otto operatori (Aci Infomobility, Envision, urbanNext, MooneyGo, Tabnet, UnipolMove, Movevision, Wetaxi) ma nei prossimi mesi saranno inclusi anche le aziende pubbliche da Atac a Cotral e a Ferrovie dello Stato. (segue) (Rer)