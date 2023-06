Azione: Carfagna, nessuna possibilità di alleanze strutturali con Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli altri partiti di opposizione ci possono essere convergenze su temi specifici, come il salario minimo e l'autonomia differenziata, ma non c'è la possibilità di creare alleanze strutturali". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, a margine del Forum "L'Italia Mediterranea" promosso a Napoli dal movimento Cittadino Sudd. "Con Pd e M5s – ha aggiunto - c'è una differenza troppo ampia sulla visione di politica economica, industriale, energetica, estera. Non sarebbe un'alleanza, sarebbe un cartello elettorale e con i cartelli elettorali si ingannano solo gli elettori". (Rin)