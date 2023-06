Napoli: Ferrante (Fi), vicenda porto danno economico enorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto sta accadendo al porto di Napoli sul mancato rilascio, in favore dei mega yacht, dell'autorizzazione all'ormeggio desta profondo stupore e rammarico. Se da un lato sono comprensibili le esigenze di sicurezza, dall'altro non è pensabile poter arrecare alla città di Napoli, in piena stagione estiva, un danno enorme in termini economici (fino a 100mila euro al giorno), turistici e soprattutto d'immagine. Non può e non deve passare la narrazione, come purtroppo sta accadendo su tanti media stranieri, di una grande città costiera e capitale del Sud - famosa nel mondo per le sue bellezze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche - che respinge chi è in grado di offrirle capitali e pubblicità . E' mia intenzione, coinvolgendo le competenti strutture del MIT, convocare quanto prima un tavolo sulla questione per valutare tutte le possibili soluzioni da adottare in tempi rapidi per evitare il protrarsi di un grave pregiudizio che, se non sanato, potrebbe interrompere il boom reputazionale e turistico che la città, da qualche anno a questa parte, sta orgogliosamente vivendo". Così in una nota, Tullio Ferrante (FI), Sottosegretario ai Trasporti e responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia(Ren)