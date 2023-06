Pnrr: Schiano (FdI), da De Luca contro il governo falsità e maleducazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha oltrepassato ogni limite. I suoi insulti al governo sono ormai quotidiani, e trasudano maleducazione e assoluta mancanza di senso istituzionale. Oggi tocca di nuovo al ministro Fitto essere bersaglio degli attacchi scomposto di De Luca, che chiede soldi come se si trovasse in un mercato. La Campania non riesce a spendere i miliardi di euro che ha ricevuto, la sanità è al collasso, le infrastrutture sono ferme, mentre De Luca passa le sue giornate a insultare non solo il governo ma pure il suo stesso partito, il Pd, che ha spento i suoi deliri su un terzo mandato". E' quanto afferma l'on. Michele Schiano Di Visconti, deputato e Commissario provinciale di Fdi a Napoli(Ren)