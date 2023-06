Teatro San Carlo: Laboccetta (Polo Sud), dopo Lissner è il turno di Tzempetonids

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che Lissner rientrando a Parigi si farà passare per vittima del governo Meloni, per tentare di strappare uno strapuntino. Lui che in Italia se l'e' passata più che bene andrà a implorare l'omologo francese del nostro ottimo Ministro Sangiuliano. E sono anche convinto che, forte della sua Legion d'onore, bussera' anche alla porta di Macron per denunciare una espulsione immotivata dal sistema-Italia. La verità è che noi Italiani siamo stati sin troppo tolleranti verso un Soprintendente che prima alla Scala e poi al San Carlo ha prodotto guai e sperperi in quantità industriali. E' giunta l'ora invece che prenda il largo insieme al suo consulente personale, un altro che al San Carlo fa il bello e il cattivo tempo. Tutto passa per le sue mani. Un greco, che non può certo vantare un curriculum di chiara fama. Il suo nome e' Ilias Tzempetonids. Un signore che si porta a casa, da quel che e' dato sapere, un compenso pari a 125.000 euro l'anno. Costui e' il vero braccio armato del Napoleone in sedicesimo Lissner,l che mentre ostende la sua testa in processione mette sempre in bella mostra, appunto, la Legion d'onore. Un tempo Giolitti notava che in Italia una croce di cavaliere non si nega a nessuno. E in Francia sono veramente pochi coloro che non hanno ricevuto la medaglia che Lissner ostenta. Ma il San Carlo non può essere più trattato come una colonia. Noi siamo un popolo inclusivo, civile e generoso. Aperto però a chi possiede competenze, qualità e valore d’animo, soprattutto quando si parla di Cultura. Non possiamo certo subire il giogo di chi si rivolge a noi con spocchiosa saccenteria credendosi le nuove deita'. In Italia figure in grado di far ripartire il San Carlo non sono certo merce rara. Il Massimo partenopeo non e' una colonia. Di Lissner, pensionato Inps, la magistratura deciderà se la nomina fosse lecita e legittima, o no. La scuderia Nastasi ha corso già abbastanza. Franceschini e i suoi boys se ne facciano una ragione. Anche perché nessun altro ministro di nessun governo, e tantomeno del governo Meloni, vorrà più agire contra legem come fatto qui a Napoli da loro". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli e presidente di Polo Sud, Amedeo Laboccetta (Ren)