Napoli: Santagada, via a gare per riqualificazione di 6 parchi cittadini

- Sono in corso di pubblicazione le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno sei importanti parchi cittadini: Parco Ciro Esposito a Scampia, Parco Viale del Poggio, Parco Fratelli De Filippo, Parco Mascagna, Parco San Gennaro, Parco San Gaetano Errico. Per tutte le strutture sono previsi interventi di sistemazione viali e aiuole, manutenzione del verde esistente e nuove piantumazioni, realizzazione di aree gioco per bambini e di spazi sosta e socializzazione, creazione aree sgambamento cani, ripristino/realizzazione ex novo di impianti di irrigazione, illuminazione e videosorveglianza. Gli interventi di riqualificazione sono finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, le procedure di gara saranno espletate entro il mese di luglio con inizio dei lavori previsto nell'ultimo trimestre dell'anno. "Con la pubblicazione delle gare per la riqualificazione di questi sei importanti parchi cittadini - ha dichiarato l'assessore Santagada - prosegue l'attività dell'Amministrazione volta al ripristino del decoro e della sicurezza del verde cittadino per garantire la massima fruibilità di un bene così prezioso per la collettività". (ren)