Napoli: Acampora (Pd), lavori entro 2023 per gestione del verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al sindaco Manfredi e all'assessore Santagada, siamo pronti a restituire dignità a sei importanti aree verdi della città di Napoli. Finalmente a luglio si parte con le gare, entro l'ultimo trimestre del 2023 inizieranno lavori che sono ormai indispensabili: siamo orgogliosi di un risultato che il gruppo consiliare del Partito Democratico considerava una priorità assoluta". Così Gennaro Acampora, capogruppo Pd al Consiglio Comunale di Napoli, sulla pubblicazione da parte della giunta Manfredi delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori per sei importanti parchi cittadini. "Auspicavamo questo risultato fin dal Consiglio Comunale del 29 marzo scorso - ha chiarito Acampora - in questi mesi abbiamo lavorato, supportato e monitorato l'amministrazione perché oggi si arrivasse questo annuncio così importante per la gestione del verde. Si tratta di interventi che abbracciano l'intero territorio cittadino: dal Parco Ciro Esposito a Scampia al Parco Viale del Poggio, dal Parco Fratelli De Filippo al Parco Mascagna, da Parco San Gennaro al Parco San Gaetano Errico". Da sottolineare anche la dimensione di ogni singolo intervento: "Non è un restyling superficiale e di facciata ma sono lavori strutturali - ha rimarcato Acampora - saranno interessati viali e aiuole, si procederà a nuove piantumazioni e nuovi impianti di irrigazione, con la creazione di aree gioco per bambini, spazi di sosta e socialità e aree sgambamento cani, senza dimenticare la sicurezza attraverso l'illuminazione e la videosorveglianza". (segue) (ren)