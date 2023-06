Napoli: Acampora (Pd), lavori entro 2023 per gestione del verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del verde a Napoli però non può che prevedere questi interventi come una tappa: "Come ho ricordato nell'ultimo consiglio comunale - ha specificato Acampora - bisogna pensare anche al presente. E fino a quando lavoreremo con una sola cooperativa della Città Metropolitana impegnata un solo giorno a settimana sarà difficile fare di più. I giardinieri comunali non esistono, Napoli Servizi si occupa di verde solo in una parte specifica, Asia è totalmente estranea mentre a breve si chiuderà il progetto Bros, lasciando ben 30 aree verdi molto grandi alla competenza del Comune. Per questo bisogna immaginare un piano di cura con un investimento organizzato e organico: si pensi ad almeno una squadra per ogni Municipalità, in alternativa si coinvolga Napoli Servizi oppure ci si affidi a un operatore esterno. Parchi, scuole, aiuole non possono essere abbandonate a loro stesse. Anche in previsione dell'autunno bisogna rispondere con investimenti di uomini e di mezzi, dentro o fuori l'amministrazione". (ren)