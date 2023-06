Campania: Consiglio Regionale approva disposizioni urgenti di adeguamento normativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa maggioranza ha assunto un impegno per il diritto allo studio universitario, tanto che la Regione Campania è la prima per erogazione di borse di studio, e questa normativa va in tale direzione. Per quanto riguarda il compenso dei componenti del cda, esso va confrontato con i componenti dei cda degli altri enti e bisogna tenere conto dell’importanza del ruolo svolto che va giustamente retribuito”, ha sottolineato il consigliere Luigi Cirillo (+Europa). “Annunciamo il voto contrario a questo disegno di legge che doveva servire solo per adeguamenti normativi ed, invece, prevede nuovi interventi normativi che tolgono ai cittadini la possibilità di avere rappresentanti nella consulta per la gestione del servizio idrico – ha osservato il consigliere Gennaro Saiello (M5S) – e va nella direzione di alimentare enti strumentali e carrozzoni inutili, tornando al 2016 quando proprio De Luca volle abolirli”. Critica anche la consigliera Maria Muscarà (gruppo misto): “l’acqua, bene pubblico primario, viene “regalata” alle multiutility, è una scelta grave ed incomprensibile e voteremo contro”. “Tengo a sottolineare l’importanza di un mio emendamento per creare una maggiore equità tra l’istituto delle case vacanze e quello dei bed&breackfast, un tema che richiede un intervento normativo più ampio”, ha aggiunto la Vice presidente Valeria Ciarambino, promotrice anche di ordini del giorno collegati al disegno di legge e approvati dal Consiglio, sulla prevenzione dei disturbi alimentari e sul recepimento delle linee guida sui pronto soccorso da parte della Regione. (ren)