Campania: Consiglio approva le “Norme in materia di turismo itinerante"

- Il Consiglio ha approvato all’unanimità (con 36 voti favorevoli) la proposta di legge “Norme in materia di turismo itinerante: Garden Sharing e Aree di sosta caravan e autocaravan”, ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino, insieme con i consiglieri del gruppo di IV Vincenzo Santangelo, Francesco Iovino e Vincenzo Alaia. “La proposta di legge è finalizzata a valorizzare il cosiddetto « turismo all'aria aperta », che consente di fruire in modo ravvicinato delle bellezze paesaggistiche e artistiche, delle tradizioni e delle produzioni locali sia artigianali che enogastronomiche, in particolare in Campania, dove il turismo itinerante è particolarmente diffuso – ha spiegato Pellegrino - ; l'obiettivo della proposta di legge è quello di ampliare le aree di sosta e di creare una rete virtuosa, attraverso il turismo itinerante, tra comuni limitrofi e soggetti privati, contribuendo allo sviluppo sia dei grandi centri sia di quelli più piccoli e nelle aree interne della Regione che offrono uno scenario naturalistico, paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico difficilmente ripetibile attraverso altre soluzioni di viaggio tradizionali. Essa tende, inoltre, alla valorizzazione dei Comuni della Campania, anche di piccole dimensioni, anche prevedendo la concessione di contributi”, ha aggiunto Pellegrino. L’articolato disciplina le aree di sosta, la loro localizzazione, gli interventi a favore delle persone con disabilità, l’affidamento delle aree, il garden sharing, ovvero la possibilità da parte di soggetti privati di mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione con offerta di servizi. (ren)