Campania: Consiglio Regionale approva disposizioni urgenti di adeguamento normativo

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato (con 30 voti favorevoli,, 9 contrari e 2 astenuti), a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi del centrodestra, del M5S, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), e l’astensione dei consiglieri Valeria Ciarambino (gruppo misto) e Gennaro Cinque (Moderati e Riformisti) il Disegno di legge “Disposizioni urgenti di adeguamento normativo”, “finalizzato a superare i rilievi del Governo e di integrare le attuali disposizioni in materia di riordino del servizio idrico integrato ed in materia di diritto allo studio universitario ” – ha spiegato il Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone (Pd), che ha aggiunto: “sulla base di tale provvedimento, in Commissione sono pervenute proposte emendative che apportano ulteriori modifiche a leggi regionali tra cui, quelle per potenziare i collegamenti con le aree interne, nuove norme in materia di bonifica integrale, norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive, per il risanamento della finanza regionale”. “Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario lo penalizzano perché si va in controtendenza rispetto a quanto accade negli altri settori dei servizi all’utenza.” – ha evidenziato il consigliere Aurelio Tommasetti (Lega) – che ha aggiunto: “si prevede, inoltre, il raddoppio dei compensi dei consigli di amministrazione che passerebbe dal 15 per cento al 30 per ento delle indennità dei consiglieri regionali mentre per il presidente è previsto un compenso nella misura del 60 per cento. Una scelta inaccettabile rispetto alle gravi difficoltà che gli studenti devono affrontare per garantirsi il diritto allo studio universitario” . (segue) (ren)