Animali: domani alla Camera la presentazione della prima proposta di legge link

- Si chiama "link" il collegamento tra gli atti di crudeltà sugli animali e la pericolosità sociale di un individuo. È questo il tema al centro della proposta di legge numero 468 che sarà presentata domani, mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 16 nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, a Roma. Per "link" si intende il collegamento tra violenza sugli animali e violenza interpersonale. A livello scientifico si tratta di un argomento già noto e dibattuto a partire dal XVIII secolo soprattutto come segnale tra i giovanissimi di futura pericolosità sociale. La prima proposta di legge link è promossa dal deputato Devis Dori di Europa Verde e punta a inasprire le pene per chi si rende responsabile di reati contro gli animali. La presentazione sarà moderata da Diana Letizia, giornalista professionista e direttrice del magazine Kodami. Prenderanno parte al dibattito: Francesca Sorcinelli, presidente Link Italia-Aps; Federico Boaron, psichiatra direttore dell'Unità Operativa di Psichiatria forense della Usl di Bologna; Rossano Tozzi, brigadiere capo del Raggruppamento Carabinieri Cites, reparto operativo Soarda; Orlando Paciello, patologo forense e docente di Anatomia veterinaria all'Università Federico II di Napoli. La presentazione sarà interamente fruibile sul canale YouTube della Camera. (Ren)