Napoli: al via il 29 e 30 giugno il Festival del turismo musicale

- Inizia il Festival del turismo musicale a Napoli, promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli con Butik, impresa sociale specializzata in Turismo Musicale e il coordinamento dell'Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune di Napoli. Giovedì 29 giugno al Pan Palazzo delle Arti Napoli a partire dalle 9.30, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato e il delegato del Sindaco all'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi accoglieranno i rappresentanti dei comuni di Bologna, Brescia, Busseto, Catania, Cremona, Melpignano, Pesaro, Torino, Verona per il primo appuntamento dal tema "I Comuni Musicali in Italia: Tavolo di Lavoro per la costruzione di una rete nazionale". Un momento di confronto e condivisione per la creazione di una rete tra le Amministrazioni locali che investono sullo sviluppo di progettualità e politiche che vedono la musica come asset strategico di sviluppo territoriale. Un percorso a tappe che prevede la mappatura e l'ascolto del territorio, coinvolgendo operatori turistici e musicali della città, con l'obiettivo di affermare il ruolo di Napoli come Città della Musica e porre le basi per la costruzione di una strategia di Turismo Musicale cittadina. Obiettivo della giornata è quello di rafforzare le connessioni tra i Comuni partecipanti, favorendo lo scambio di idee e progetti per la creazione del primo network di Comuni Musicali in Italia e per l'identificazione delle prime azioni concrete da implementare nel biennio 2023-2024. Il tavolo di confronto sarà guidato da Butik e da Collaboriamo, specialisti in economia collaborativa e community design, che si occuperanno di moderare la giornata.(ren)