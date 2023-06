Ambiente: sequestrata azienda agricola, inquinava il fiume Sarno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli hanno sequestrato un'azienda agricola il cui titolare è ritenuto responsabile di inquinamento ambientale, commercio di sostanze alimentari nocive e scarico abusivo di reflui industriali. In particolare le indagini, effettuate dai carabinieri del Noe di Napoli con la collaborazione dell'Arpac, hanno accertato che l'attività di vendita di piantine aromatiche col marchio 'bio' dell'azienda si sarebbe svolto in violazione della normativa ambientale con riferimento allo scarico nei corsi d'acqua e alla gestione dei rifiuti e usando acque contaminate da coliformi fecali. I carabinieri hanno anche accertato il deposito incontrollato e l'abbandono di rifiuti liquidi e lo scarico abusivo di acqua contenente concimi chimici e fitofarmaci nel 'canale Bottaro' affluente del fiume Sarno. Inoltre è stato accertato dai militari l'utilizzo di acque contaminate provenienti da un pozzo abusivo per irrigare piante di basilico, prezzemolo, origano e salvia destinate al consumo umano. I tecnici dell'Arpac hanno invece evidenziato il pericolo derivante dall'uso massiccio di fitofarmaci con grave rischio di contaminazione delle falde acquifere e dei suoli agricoli da cui sarebbe potuto derivare danni dall'uso dell'acqua del rubinetto e dal consumo di prodotti alimentari.