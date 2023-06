Lavoro: Ciarambino (G misto), primo obiettivo della Campania deve essere l'occupazione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Le aziende salvate con Wbo sono aziende in attivo, che esportano, che hanno una sopravvivenza media più alta delle altre imprese. C'è questo fondo di garanzia istituito presso il Ministero delle imprese e Made in Italy che serve a supportare questi processi. i lavoratori di proprio investono l'anticipo del Tfr e investono l'indennità di disoccupazione. Quindi anche il ruolo dell'Inps e dell'agenzia delle entrate è importantissimo, con noi oggi c'è anche il direttore provinciale dell' Inps. Mettiamo tutti intorno ad un tavolo per rimuovere gli ostacoli burocratici e rendere questo strumento sempre più efficace. Credo che il primo l'obiettivo della politica nella nostra regione debba essere salvaguardare l'occupazione". Così il consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino a margine della Tavola rotonda sul tema "Workers buyout: quando i lavoratori salvano le imprese - Una strategia per la Campania". (ren)