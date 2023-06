Campania: Marchiello, con Wbo i lavoratori possono crescere - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Le aziende che vengono dall'estero sono quelle che ci tradiscono e se ne vanno. Io mi auguro di averne tantissime perchè noi stiamo facendo un lavoro di attrazione, soprattutto con le Zes, stiamo dando al nostro territorio un valore diverso. I lavoratori che vanno in crisi devono capire che c'è la possibilità di non perdere il posto di lavoro ma di crescere. Il Wbo significa crescita del territorio e crescita dei singoli lavorator". Così Antonio Marchiello, assessore al Lavoro della Giunta regionale della Campania, a margine della Tavola rotonda sul tema "Workers buyout: quando i lavoratori salvano le imprese - Una strategia per la Campania". Promosso dal consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino. (ren)