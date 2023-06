Napoli: Nappi (Lega), sgombero abusivi. Vento cambiato con governo centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo di centrodestra continua nell'opera di liberazione degli alloggi occupati abusivamente a Pizzofalcone. Un messaggio preciso per ribadire inflessibilità con i criminali, vicinanza e sostegno ai legittimi assegnatari delle case. Dopo anni di mancanza di controlli, immobilismo e incapacità da parte della sinistra, elementi che hanno permesso alle organizzazioni malavitose di mettere in piedi in diverse zone di Napoli, l'indegna 'agenzia immobiliare della camorra', il vento è finalmente cambiato e soffia con i fatti. Un grazie alle forze dell'ordine e a tutti gli operatori che hanno effettuato lo sgombero e che continuano a lavorare, giorno dopo giorno, per l'affermazione della legalità. Avanti così". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)