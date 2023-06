Napoli: Manfredi e Ferrante premiano gli atleti Cesport di pallanuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore allo sport Emanuela Ferrante, hanno premiato i ragazzi della Cesport Italia per la vittoria del proprio campionato di categoria di pallanuoto maschile e la conseguente promozione in serie B per l'anno 2023-2024. "Si tratta di un risultato importante non solo per gli atleti ma per tutto il movimento napoletano che sta migliorando e che coinvolge sempre più persone, atleti e territori - ha detto il sindaco Manfredi - noi contiamo molto sullo sport anche alla luce della candidatura di Napoli a Capitale europea dello sport 2026. Questi continui e progressivi successi inoltre ci incoraggiano anche a procedere nel piano di recupero e messa a disposizione degli impianti sia per le attività agonistiche che amatoriali". "Sono davvero entusiasta del traguardo raggiunto da questi ragazzi – ha dichiarato l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante - Dopo un solo anno in serie C sono riusciti a ad ottenere la promozione in serie B. L'attività della Cesport porta avanti con successo la grande tradizione sportiva della pallanuoto, disciplina in cui Napoli è da sempre capitale. Questi ragazzi sono un esempio di determinazione, disciplina e passione. L'augurio che rivolgo alla Cesport è di conquistare un posto nella storia della pallanuoto napoletana e non solo". Alla premiazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Cesport Italia, Giuseppe Esposito, il presidente Coni Campania, Sergio Roccella, il consigliere nazionale Fin, Luca Piscopo, il presidente della commissione consiliare Sport, Gennaro Esposito. (ren)