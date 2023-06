Trasporti: Tpl, taxi e veicoli in affitto, un unico biglietto con il "Maas" a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Maas conta su risorse per cinque milioni di euro provenienti da fondi Pnrr, altri stanziamenti europei e del ministero dell'Ambiente. "Roma ha vinto un bando Pnrr insieme ad altre due città, Milano e Napoli, per il Maas. Saremo tra le città pilota, siamo i primi a partire con la fase sperimentale. Roma è la prima città italiana che inaugura il Maas", ha detto Gualtieri. "È una dimostrazione di come il digitale può essere una vera e propria rivoluzione del sistema dei trasporti - ha aggiunto -. Il Maas consente l'integrazione tariffaria del trasporto pubblico, ma anche dei treni regionali, dei taxi, dei mezzi dello sharing. Permette di costruire percorsi personalizzati, massimizzando le esigenze con un meccanismo di cash back e quindi avendo indietro una parte del costo", ha affermato il sindaco. (segue) (Rer)