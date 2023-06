Autonomia: convegno Cittadino Sudd domani a Napoli con Conte, Fico, Carfagna e il sindaco Manfredi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia mediterranea, una proposta alternativa, nazionale ed europea, all'autonomia differenziata". Se ne discuterà domani, martedì 27 giugno, alle ore 16, a Napoli, in via Nazario Sauro, presso lo spazio Iav (inarteVesuvio). Ad organizzare, l'associazione Cittadino Sudd, presieduta dall'on. Federico Conte, che terrà la relazione introduttiva. Parteciperanno, con lui, il giornalista Nando Santonastaso, l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, la deputata ed ex Ministra per il Sud, Mara Carfagna e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Previsti anche gli interventi di Elisabetta Barone, Luca Romano, Paolo Russo e Felice Iossa. Coordina i lavori, Salvatore Sannino. (Ren)