Comuni: Fitto, ruolo decisivo per attuazione Pnrr

- "Abbiamo di fronte sfide rilevanti sulle quali penso che sia quanto mai necessario essere nelle condizioni di poter avere un rafforzamento del sistema istituzionale del nostro Paese. In questo senso i comuni hanno un ruolo decisivo, non è un caso che abbiano sicuramente una grande quantità di risorse del Pnrr, ma rappresentano al tempo stesso, nell'ambito dell'interlocuzione istituzionale, il livello più importante dal punto di vista dell'attuazione degli stessi programmi". Lo ha affermato Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nel videomessaggio inviato alla tredicesima assemblea generale dei comuni soci Asmel, in corso a Napoli. "Abbiamo già compiuto dei primi importanti passi - ha proseguito il ministro - nel percorso che abbiamo messo in campo sul potenziamento dell'azione dei comuni, sia sul fronte della coesione che del Pnrr, anche dal punto di vista del rafforzamento delle strutture amministrative. Si tratta ora di lavorare oltre il decreto legge 13 su alcuni altri aspetti importanti per proseguire in questa direzione" (Ren)