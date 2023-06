Napoli: domani al sindaco alla premiazione di Cesport Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 15, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante, interverranno alla premiazione della Cesport Italia per la vittoria del Campionato di Pallanuoto Maschile e la promozione in Serie B per l’anno 2023/2024. Alla premiazione prenderanno parte il Consigliere Nazionale della Fin Luca Piscopo, il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, il presidente del Comitato Regionale Campano della Fin Paolo Trapanese, il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito.(Ren)