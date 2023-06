Cultura: Vesuvius Film Festival IV edizione, ecco i vincitori - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pioggia di premi per la quarta edizione del "Vesuvius Film Festival". Il concorso cinematografico promosso dall'associazione Arteggiando e ideato e diretto dalla presidente dell'associazione Giovanna D'Amodio, in collaborazione con il Centro Studi TE.AM e con il Museo della Pace – Fondazione Mediterraneo e gemellato con il Festival The Diamond of the Heart, si è concluso con un grande successo di pubblico e tanta partecipazione. "Siamo soddisfatti del successo e delle tante partecipazioni di questa quarta edizione", ha detto l'architetto, ideatore e direttore artistico, Giovanna D'Amodio. "Il Festival - ha aggiunto - nella sua evoluzione promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico nel campo ambientale, cercando di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza ecologista nelle giovani generazioni, per la salvaguardia dell'ecosistema ambientale. diventando a pieno titolo un Festival ambientale campano". Lo scorso 15 giugno, gran pienone all'Auditorium del Consiglio Regionale, dove si è svolta la cerimonia delle premiazioni della sezione I del Festival dedicata a scuole, università, accademie e associazioni. Per le scuole di I grado, nel genere spot, ad aggiudicarsi il premio è stato il lavoro "Pop – Protect our planet" - IC G. Siani / Tutor Prof. Romeo Fucci; per il genere corto invece, primo premio a "La bellezza RIsveglia i cuori" - IC Pimentel Fonseca, Pontecagnano/ Tutor Prof.ssa Daniela de Crescenzo. Per le scuole di secondo grado ha vinto, genere spot, "La bellezza salverà il mondo" - ITCG Vilfredo Pareto di Pozzuoli / Tutor Professoressa Annunziata di Martino; per genere corto invece, "Non ti scordar di me - Liceo artistico Ip Francesco Grandi (Sorrento)/ tutor prof.ssa Giuseppina Somma. Per le università, primo premio nel genere corto a "Close up" – Università Suor Orsola Benincasa Napoli, master di cinema / registi Ugo Lanzotti e Sara D'angelo; per il genere docufilm, invece, ha vinto "Emigranti cineasta, regia di un successo" - Università Federico II Napoli, dipartimento di scienze sociali / regia Alberto Baldi. Per le associazioni, nel genere spot, primo premio a "Gaiola – vent'anni di tutela" - Centro studi interdisciplinare, Gaiola Onlus / regia Martina Defina, per il genere corto ha vinto "Prefigurare il futuro" - Fondazione Patrizio Paoletti / regia Selene Di Domenicantonio. Le premiazioni della seconda sezione del Festival dedicata al Cinema, il 23 giugno, si sono svolte invece all'Auditorium La Porta del Parco di Bagnoli a Napoli. Alla presenza di tante autorità, sono stati premiati per il genere cortometraggi: Vesuvio D'oro a Francesco Maria Troiano – "For, Woman, Life, Freedoom"; Vesuvio D'argento a Rosario Errico per "Gli occhi dell'altro"; Premio Domus Aurea a Charlie Oz Ottaviani per "La voce della Terra e dell'Anima". Per il genere docufilm, la terna vincitrice è stata: Vesuvio D'oro a Stefano Romano - Flegrea - Un futuro per Bagnoli; Vesuvio D'argento a Adelmo Togliani – "Parlami d'amore", Premio Domus Aurea a Nando Morra – Il seme della Speranza. A ricevere il premio anche il vice sindaco del Comune di Napoli, Laura Lieto e il Sub Commissario per la bonifica di Bagnoli, Dino Falconio. Durante la serata sono stati assegnati anche molti riconoscimenti alla carriera: al conduttore Rai e presidente di giuria del Festival Gianni Ippoliti, all'attrice Lucia Cassini (testimonial del Festival quest'anno), al musicista Tony Cercola e all'attrice Carmen Pommella. La grande festa è continuata con l'intrattenimento della Scuola di Danza Ck street dance, diretta da Alfredo Ruffo e con le esibizioni dei cantanti Gipsy Fiorucci e Carlo Cuomo. Sarà possibile vedere i film vincitori del concorso dal 4 al 7 luglio alla Fondazione Mediterraneo. (Ren)