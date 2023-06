Sarno: Costa (M5s), bene sequestro, grave danno per ambiente e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la procura di Torre Annunziata e i Carabinieri del Noe per l'operazione che ha portato al sequestro di un'azienda agricola bio che di biologico aveva poco. Anzi, sostanze nocive venivano scaricate in un affluente del Sarno rendendo ancora più fragile la sua condizione. È un problema ambientale e anche sanitario, e ci sottolinea ancora maggiormente quanto siano importanti i controlli lungo gli argini di un fiume considerato tra i più inquinati di Europa. Accanto alle azioni di controllo e repressive, però, si continui l'opera di coordinamento tra le attività di depurazione, le opere per il collegamento dei collettori, nel segno di quel grande Master plan per il Sarno che avviai negli anni in cui ero ministro". Lo afferma il vicepresidente della Camera dei deputati, Sergio Costa (M5s). (Rin)