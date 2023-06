Napoli: pubblicata la gara per l’adeguamento del tratto del collettore Arena S. Antonio a Soccavo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Napoli ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la gara d’appalto per la ricostruzione pressoché completa del tratto di collettore Arena S. Antonio che va dall’attraversamento della linea Sepsa a valle di via Ben Hur, nel quartiere di Soccavo, fino a viale Traiano (attraversamento escluso) onde conseguire sia la piena sicurezza strutturale del medesimo sia un suo sostanziale potenziamento idraulico. L’intervento rientra nel quadro del riassetto idraulico generale del sistema di drenaggio dell’intero settore occidentale della città di Napoli (Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e Bagnoli) che gravita sull’antico fiume Arena S. Antonio, da tempo divenuto dorsale principale del sistema fognario del medesimo territorio. I l tratto di collettore di intervento attraversa l’area destinata alla realizzazione del Piano di Recupero Urbano di Soccavo - Sub - ambito 4. “Si tratta di un settore della città che dagli anni ‘50 del secolo scorso è stato interessato da un intensissimo processo di urbanizzazione che ha grandemente esaltato le portate di piena gravanti sul sistema di drenaggio idraulico, anche per la pronunciata acclività del territorio - ha precisato l’assessore Cosenza - contemporaneamente lo stesso sistema veniva penalizzato da un continuo processo di coperture, intubamenti e restrizioni dimensionali causato da una gestione urbanistica completamente disattenta delle esigenze idraulico-ambientali. Con questo intervento si sanano, quindi, alcune disfunzioni del collettore che si risentono sia nel tratto di intervento e sia a monte, nella zona di via Ben Hur”. L’intervento ha un costo totale da quadro economico pari a 15.790.856,87 euro. I tempi previsti per la realizzazione dell’intervento sono di 730 giorni naturali e consecutivi. Le offerte devono pervenire entro il 1 agosto 2023. (Ren)