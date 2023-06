Napoli: domani presentazione bando per Borse di studio in memoria di Maria Filippone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 10.00 presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, il sindaco Gaetano Manfredi interverrà alla presentazione del primo Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di studio in memoria della prof.ssa Mia Filippone istituite dal Movimento Cristiano Lavoratori in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e il Comune di Napoli. Interverranno: il Vice Presidente Nazionale Mcl Michele Cutolo, il rettore dell'Università di Napoli Federico II Matteo Lorito, il prof. Arturo De Vivo, già professore Ordinario di Letteratura Latina presso Università di Napoli Federico II, marito della professoressa Mia Filippone. (ren)