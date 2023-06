Napoli: trasporti fino alle 2 di notte per il concerto di Tiziano Ferro - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti su ferro fino alle 2 di notte a Napoli per il concerto di Tiziano Ferro, apertura delle funicolari di Montesanto e Mergellina e più parcheggi in zona stadio a prezzi calmierati: è l'esito dell'incontro in Prefettura, cui hanno partecipato fra gli altri il sindaco Getano Manfredi e il presidente di Eav Umberto De Gregorio, per assicurare una gestione migliore e pianificata dei trasporti in città in occasione dei grandi eventi. Tra i temi affrontati anche gli interventi per migliorare il servizio taxi e contrastare comportamenti illegali.(Ren)