Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apposizione di una targa in memoria di Dolores Feleppa Madaro, politica impegnata per la difesa dei diritti delle donne e dei più deboli e per la crescita culturale del territorio, che fu anche assessore alla Memoria della Città. Intervengono, insieme alla figlia Diana, la vicesindaca con delega alla Toponomastica Laura Lieto e la presidente della Municipalità 5 Clementina Cozzolino. Napoli, Largo del Petraio (ore 11.00). (ren)