Campania: Oliviero, dare possibilità ai lavoratori di dare una mano al loro futuro - video

- "Bisogna dare la possibilità ai lavoratori di dare una mano al loro futuro. C'è bisogno di mettere insieme il mondo del lavoro e della cooperazione per creare una prospettiva concreta. Al di la dell'aspetto normativo che esiste, c'è la necessità di coinvolgerli in un processo che potrebbe essere utile alle nostre situazioni di crisi in Campania e poterne uscire". Così Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, a margine della Tavola rotonda sul tema "Workers buyout: quando i lavoratori salvano le imprese - Una strategia per la Campania", promosso dal consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino. (ren)