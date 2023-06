Infrastrutture: Capone (Ugl), essenziali investimenti su mobilità e Ponte sullo Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La crescita del Paese dipende molto anche dagli investimenti per assicurare una migliore e più efficiente mobilità per le persone e per le merci. L'attenzione posta dal governo e dal ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, sulla riforma del Codice della Strada e sulla sicurezza stradale in Italia, rappresenta certamente un segnale positivo". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, a Napoli in occasione del Congresso della Federazione nazionale viabilità e logistica dell'Ugl. "Sul versante del trasporto ferroviario, vanno accelerate le opere destinate a connettere il Mezzogiorno e le altre della dorsale tirrenico-adriatica. Molto importante - ha spiegato - anche la riqualificazione degli scali portuali, mentre il trasporto pubblico locale ha bisogno di investimenti importanti, per migliorare la qualità del servizio in un'ottica di sostenibilità ambientale e di abbattimento dell'inquinamento. Resta prioritaria la proposta di costruzione del ponte sullo Stretto - ha ricordato Capone - che darebbe la continuità territoriale della Sicilia e rappresenterebbe, plasticamente, la volontà di una nazione di traguardare il futuro con opere straordinarie". Nell'ottica di rilancio della Nazione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza "rappresenta una grande occasione per lo sviluppo del Mezzogiorno e la messa in efficienza del sistema Paese" ha sottolineato il leader sindacale. "È fondamentale, in questo senso, tracciare un quadro chiaro dello stato dell'arte, individuando i colli di bottiglia che ostacolano il percorso immaginato. È centrale, pertanto, valorizzare il ruolo e il contributo delle parti sociali all'interno della cabina di regia in termini di proposte e soluzioni che danno voce alle istanze dei lavoratori", ha concluso. (Rin)