Sport: Castellabate festeggia 20 anni di nuoto in acque libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 30 giugno al 2 luglio, il mare Bandiera Blu di Castellabate sarà il palcoscenico di emozionanti competizioni, con la partecipazione di nuotatori italiani e stranieri. Le gare sono organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino, nell'ambito del cartellone "Sport e Gastronomia nel Cilento", con il patrocinio del Comune di Castellabate e della Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e di altre associazioni locali come il Circolo Canottieri Agropoli. Primo appuntamento venerdì 30 giugno alle ore 17.30, con il mezzofondo "Punta Tresino Nuota" lungo un percorso di gara realizzato nello specchio d'acqua antistante la spiaggia della frazione Lago. Secondo appuntamento sabato 1 luglio alle ore 10.30, con il fondo "Traversata a nuoto del Golfo di Castellabate" che partirà dal porto di San Marco di Castellabate e arriverà alla frazione Lago, presso il lido "La Pagliarella". Nel pomeriggio (ore 18), diventa protagonista il mezzofondo sprint "Sprint di Castellabate", con campo di gara allestito sempre nella frazione Lago. Gran finale domenica 2 luglio con la tappa unica del 2023 del circuito "Gran Fondo Italia" alle ore 7.00, che attraversa tutta l' Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate con partenza da Ogliastro Marina ed arrivo alla frazione Lago. La tappa cilentana è organizzata in collaborazione con l'associazione Sintesi Ssd. "Siamo lieti di celebrare il ventesimo anniversario delle gare di nuoto di fondo a Castellabate, un evento che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama sportivo e turistico – ha commentato Giovanni Pisciottano del Circolo Nautico Punta Tresino - Da due decenni, nuotatori provenienti da tutto il mondo si riuniscono nel mare Bandiera Blu di Castellabate per sfidarsi in emozionanti competizioni in acque libere. La ventesima edizione delle gare di nuoto di fondo è un tributo alla tenacia e alla determinazione di tutti coloro che hanno reso possibile questi eventi straordinari. I nuotatori, gli organizzatori, i volontari e la comunità locale hanno contribuito a trasformare Castellabate in una meta di riferimento per gli amanti del nuoto di fondo". (ren)