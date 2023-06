Napoli: Asmel, record presenze per la tredicesima Assemblea generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 27 Giugno 2023, centinaia tra sindaci e amministratori comunali a Napoli per la tredicesima Assemblea Generale dei Comuni Soci Asmel. Il segretario generale Francesco Pinto ha sottolineato i connotati dell'Associazione: "Asmel è oggi la seconda Associazione dei Comuni italiani. Priva di legami con partiti o potentati, si basa sulla reale capacità di rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni. Per Asmel gli esami non finiscono mai perché la sua forza deriva solo dalla solidità del rapporto con i Soci e non da benevolenze calate dall'alto. Il pluralismo associativo è il sale della democrazia, al contrario il monopolio non rafforza ma indebolisce l'azione di rappresentanza". A seguito del segretario generale, in rappresentanza delle istituzioni è intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha toccato temi dell' abuso d'ufficio, Pnrr, criticità dei fondi di Coesione ai Comuni e burocrazia asfissiante. Dichiarazioni a supporto dell'Associazione anche da alcuni rappresentanti del governo tra cui il ministro per gli Affari Europei, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenuto in video ed il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Tullio Ferrante che ha scritto di suo pugno ad Asmel. La consigliera Setaro ha sottolineato come: "I Comuni sanno spendere e spendere bene. Sono primi nelle assegnazioni, primi nei bandi e nelle aggiudicazioni per il PNRR. Vanno investiti direttamente della gestione della spesa ristabilendo la leale collaborazione tra i livelli di governo. La vera ripresa ci sarà solo quando si deciderà di dar fiato ai Comuni e non solo alle Città Metropolitane". Il presidente dell'Associazione, Giovanni Caggiano nel corso della mattinata ha invece voluto mettere in risalto i servizi che l'associazione da oltre un decennio garantisce ai Comuni: accesso a finanziamenti pubblici e privati, digitalizzazione delle procedure, centrale di committenza, concorsi pubblici, formazione continua, transizione ambientale ed e-Government.(ren)