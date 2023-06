Napoli: scoperta la targa in ricordo di Dolores Feleppa Madaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collocata in Largo del Petraio, è stata scoperta questa mattina nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il vicesindaco con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, e la figlia Diana, la targa in memoria di Dolores Madaro, attivista per i diritti delle donne e la difesa dei più deboli e degli emarginati, Dolores Feleppa Madaro è stata esponente politico del Pci e, successivamente, di Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. La targa commemorativa voluta dal Comune di Napoli è stata posta in uno dei luoghi più cari all'attivista scomparsa 11 anni fa. "Dolores è stata una donna che ha servito il pubblico, che si è impegnata, una femminista, un assessore, un amministratore pubblico, una persona che ha avuto a cuore i bambini e le persone più fragili – ha detto il Vicesindaco Laura Lieto – Quindi per noi, per la Città, è un onore particolare intitolare alla sua memoria questo luogo e fornire a chi passa la possibilità di scoprire la storia di questa donna che è un pezzo importante di una storia collettiva più larga che lei ha contribuito a fare". "L'impegno sociale e civile che ha animato l'operato di mia madre è sempre più necessario anche nella società attuale. Il luogo in cui è stata collocata la targa è affascinante e poco conosciuto - ha ricordato Diana Madaro - col terremoto del 1980 gli abitanti rimasero isolati a causa dei crolli e anche le scuole divennero irraggiungibili. Le donne riuscirono a creare un'autogestione del territorio dando un servizio agli abitanti di questa zona. Mia madre è stata una donna democratica, una donna progressista, una donna moderna, una donna libera". (ren)