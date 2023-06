San Carlo: Laboccetta (Polo Sud), per Lissner e la sua compagnia di giro il tempo è scaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Real Teatro di San Carlo va rilanciato alla grande. Deve riconquistare il suo posto nel mondo. Ma occorre una svolta vera, radicale e strutturale. Tutte le figure apicali, e ripeto tutte, vanno azzerate per poi rimettere in pole position il teatro che Paolo Isotta ha tanto amato. Ma ognuno deve capire quando il proprio tempo e' scaduto. E nessuno può pensare di essere inamovibile ed insostituibile. Se qualcuno pensa che attraverso operazioni di piccolo cabotaggio, generici appelli e mezzucci di terz'ordine si possa mantenere in piedi un apparato di potere autoreferenziale si sbaglia di grosso. Per il futuro del San Carlo ci vuole un gesto di assoluta discontinuità. E non basta certo l'uscita del Sovrintendente Lissner. Il sipario cala per tutta la compagnia di giro. Il tempo e' scaduto". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)