Fisco: Cnpr Forum, doppio confronto tra professionisti e governo

- “La riforma fiscale è un progetto di cui l’Italia ha bisogno per superare un sistema obsoleto, risalente a oltre mezzo secolo fa. Certezza del diritto e semplificazioni sono i prerequisiti su cui costruire il fisco del futuro, proseguendo la lotta all’evasione fiscale tramite un uso più efficace di banche dati e tecnologie. Puntiamo sulla flat tax che, in prospettiva, porterà l'aliquota unica con l'obiettivo di semplificare, ridurre il prelievo e assicurare equità orizzontale. Intendiamo rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e detassare le tredicesime. Inoltre, prevediamo deduzioni delle spese sostenute per la produzione del reddito e stabilizzare la misura sui fringe benefit. A breve il provvedimento approderà in Aula alla Camera e successivamente passerà all’esame del Senato. Il Governo e il Parlamento sono al lavoro per fare in modo che il provvedimento venga approvato prima della pausa estiva. Entro fine anno o all'inizio di quello nuovo potremmo avere le prime norme attuative, ad iniziare dai nuovi testi unici che riorganizzeranno la materia per settori omogenei”. Lo ha dichiarato Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del doppio confronto tra professionisti e governo su Fisco e Formazione promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. (segue) (Ren)