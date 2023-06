Fisco: Cnpr Forum, doppio confronto tra professionisti e governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della formazione è intervenuta Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito: “È necessario potenziare l’orientamento per aiutare gli studenti nella scelta del percorso di studio da intraprendere dopo il diploma. Più consapevole sarà la scelta e maggiori saranno le possibilità di potersi affermare in futuro. Dobbiamo costruire filiere professionali che siano connesse con le imprese sul territorio, valorizzando la sperimentazione quadriennale e facendo completare il percorso negli ITS Accademy. Accanto a questo procederemo con la riqualificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) attraverso una didattica più pratica e laboratoriale durante l'intero percorso scolastico. Importante novità sarà il liceo del Made in Italy che esordirà nell'anno scolastico 2024/2025. Dobbiamo infine puntare su progetti personalizzati per coinvolgere i soggetti più fragili, sul potenziamento dello sport a scuola utile a una rigenerazione fisica e mentale, oltre che sul supporto di figure nuove come il tutor e l'orientatore. Rinsalderemo così l'alleanza scuola-famiglia, senz'altro utile per la comprensione e la prevenzione delle problematiche degli studenti”. (segue) (Ren)