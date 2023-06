Fisco: Cnpr Forum, doppio confronto tra professionisti e governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i professionisti, sul tema della riforma fiscale, è intervenuto Michele di Bartolomeo (presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara): “Sono diversi gli elementi concreti della nuova riforma fiscale che avranno un impatto importante sull’economia delle famiglie e delle imprese italiane. Noi commercialisti da tempo abbiamo chiesto che si proceda a una riforma strutturale che sia improntata all’insegna della semplificazione, dell’accorpamento delle principali scadenze, del riequilibrio del rapporto tra Fisco e contribuente e tra professionisti e Agenzia delle Entrate attraverso una compliance che sia in grado di recuperare il rapporto tra cittadini e Stato. Abbiamo più volte offerto la nostra disponibilità a collaborare sulla scorta della nostra esperienza e delle nostre competenze a migliorare una normativa che può costituire la base per il rilancio economico del Paese. Attendiamo di conoscere quando saranno operativi i nuovi provvedimenti, al termine del percorso istituzionale che porterà a compimento la riforma, per comprenderne la portata reale nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, nell’ambito della nostra attività”. (segue) (Ren)