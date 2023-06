Napoli: domani in Largo del Petraio una targa in ricordo di Dolores Feleppa Madaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11, a Napoli, in Largo del Petraio, sarà scoperta una targa in memoria di Dolores Feleppa Madaro, politica impegnata per la difesa dei diritti delle donne e dei più deboli e per la crescita culturale del territorio, che fu anche assessore alla Memoria della Città. Alla cerimonia interverranno, insieme alla figlia Diana, il vicesindaco di napoli con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, ed il presidente della Municipalità 5, Clementina Cozzolino. (Ren)