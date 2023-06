Campania: Piccerillo (Lega), questione oratorio scomparsa da agenda De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finanziamenti per il potenziamento di parrocchie e oratori intesi come presidi di contrasto alla povertà educativa: è questa la richiesta contenuta nella mozione presentata dal consigliere regionale Antonella Piccerillo e firmata da tutto il gruppo consiliare della Lega. Sono trascorsi oramai sei anni dall'ultimo bando che, ai sensi della legge n. 36 del dicembre 2012 voluta dal centrodestra, destinò fino a 50mila euro a Parrocchia e che, già allora, non furono sufficienti. "Le parrocchie e gli oratori rappresentano un luogo d'inclusione sociale e, soprattutto, di contrasto alle discriminazioni che tanti giovani vivono quotidianamente; disagi collettivi ai quali la politica ha il dovere etico di dare risposte concrete dando una mano ai Parroci, a partire da quelli di frontiera", ha dichiarato Piccerillo. "Ci auguriamo che la Giunta De Luca possa prendere coscienza e pianificare a breve un nuovo Avviso pubblico", ha aggiunto. (Ren)