© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE Tredicesima Assemblea generale dei Comuni Soci Asmel, tema "Comuni: risultati oltre la burocrazia", a cura di The European House - Ambrosetti, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e la direttrice dell'Agenzia per il Demanio, Alessandra Dal Verme e la relazione annuale del segretario generale, Francesco Pinto, Interverranno da remoto il ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNNR Raffaele Fitto e il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. Napoli, Hotel Ramada, via Galileo Ferraris 40 (ore 9.30) (segue) (Ren)