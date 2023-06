Ex Whirlpool: Granisso (Tea Tek), oggi il primo ingresso nella fabbrica del futuro - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi presso il Commissario di Governo dell'area Zes è stato firmato il verbale di anticipata immissione in possesso del compendio immobiliare "ex Whirlpool", atto che ha favorito il nostro primo sopralluogo degli immobili. "È stato molto emozionante incontrare gli operai al presidio. Il sopralluogo dell'immobile è il primo passo, la fabbrica del futuro che la città di Napoli merita parte da qui", ha detto Felice Granisso, ceo di Tea Tek group, la società cui è stato affidato il progetto di reindustrializzare il sito di via Argine a Napoli garantendo l'inserimento delle maestranze ex Whirlpool. Tea Tek è un gruppo internazionale con base a Napoli che si occupa di energie rinnovabili e gestione idrica. (Ren)