Pizza Village: Mostra d'Oltremare di Napoli, edizione bellissima conferma nostra potenzialità

- "È stata una edizione bellissima, partecipata e ricca del Pizza Village; siamo grati alle istituzioni e agli organizzatori, che hanno scelto e valorizzato l'ecletticità della Mostra d'Oltremare di Napoli, luogo ideale per questa tipologia di eventi. Abbiamo ospitato in spazi attrezzati e ampi migliaia di persone, per molti giorni consecutivi, coniugando tradizione culinaria, aggregazione, musica, e riuscendo a svolgere in contemporanea anche altri eventi". Lo dichiara Remo Minopoli, presidente della Mostra d'oltremare di Napoli, a conclusione del Pizza Village che ieri ha chiuso la sua edizione 2023. "La Mostra si conferma – aggiunge Maria Caputo, consigliera delegata - un luogo di grande potenzialità, al servizio della comunità, che può dare un contributo importante a questa nuova fase della città, sempre più al centro degli interessi e dell'attenzione nazionale e internazionale. Contiamo di fare ancora meglio, mantenendo sempre la vocazione strategica della Mostra a essere veicolo e motore, riferimento, per iniziative di promozione economica e di idee per cultura e tempo libero". (Ren)