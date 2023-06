Ricerca: studio dell'Ingv definisce il comportamento del Vesuvio prima, durante e dopo l'eruzione del 1538

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comprendere i processi che precedono e seguono un evento eruttivo: questo l'obiettivo del lavoro "Magma transfer at Campi Flegrei caldera (Italy) after the 1538 AD eruption", condotto dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre. Attraverso la creazione di un dataset unico nel suo genere, comprendente i dati delle variazioni del livello del suolo dei Campi Flegrei prima, durante e dopo l'ultima eruzione del 1538, quella che ha determinato la formazione di Monte Nuovo, i vulcanologi sono giunti a definire il comportamento del vulcano nell'alternanza delle sue fasi di attività. "Oggi le deformazioni del suolo associate all'attività vulcanica vengono monitorate sia con i satelliti che con delle reti di rilevamento installate a terra. Tuttavia, ancora molto poco sappiamo del comportamento dei vulcani e delle loro eruzioni avvenute nel passato, prima dell'avvento dell'era strumentale" afferma Elisa Trasatti, ricercatrice dell'Ingv e primo autore della ricerca. "In particolare", prosegue la ricercatrice, "esistono vulcani, come i Campi Flegrei, che hanno avuto l'ultima eruzione in tempi in cui non esistevano strumentazioni scientifiche per la rilevazione di questi fenomeni e ciò comporta - oggi - una limitata possibilità di comprenderne a fondo il comportamento prima e dopo gli eventi eruttivi". (segue) (Ren)