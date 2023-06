Sociale: Fare comunità educante, la sfida di 13 organizzazioni di Battipaglia contro la povertà educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, alle ore 11, nella Sala Consiliare del comune di Battipaglia, in provincia di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del progetto "In Cordata", finanziato a valere sul Bando per le Comunità Educanti, pubblicato da Con i Bambini Impresa Sociale Soggetto attuatore del "Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile", Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392. Dopo i saluti della Sindaca Cecilia Francese, interverranno: Manuela Scarpinati Socia fondatrice della Aries scs - ente Capofila e Responsabile del progetto, Claudia Giorleo di Aries scs - Responsabile del monitoraggio fisico progettuale di In Cordata, Claudia Capone Coordinatrice area progetti dell'Osservatorio Giovani dell'Università di Salerno, Centro di Ricerca per lo studio dei fenomeni giovanili contemporanei, Valerio Calabrese Elementi Creativi - Responsabile Comunicazione In Cordata. Tredici i partners impegnati in un lavoro di rete della durata di 24 mesi che si occuperanno della realizzazione di attività educative rivolte a preadolescenti e adolescenti a rischio, con l'obiettivo di incoraggiarne l'emancipazione e l'integrazione, offrendo loro competenze e strumenti utili. Una app renderà veloce e accessibile per i ragazzi la risposta alle loro esigenze specifiche. L'intervento consentirà inoltre di approfondire la conoscenza del fenomeno in città, definire gli effetti della pandemia covid-19 e articolare le attività di messa in rete e co-progettazione con una mappatura dei servizi e delle risorse educative attive nel territorio di Battipaglia; la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati; la socializzazione degli esiti della ricerca. (segue) (Ren)